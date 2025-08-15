Požar je i dalje aktivan u Topolovu ka mjestu Studeno u Danilovgradu, dok je ravnica u toj opštini za sada mirna.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su rekli iz Službe zaštite i spašavanja Danilovgrad, vikendice se i dalje čuvaju od vatre, dok je velika šumska površina uništena, prenose Vijesti.

Istakli su da dvije ekipe brane vikendice na Topolovu, Topolici, Jablanu i Stružnici.

"Požar se širi. Češki helikopteri će doći popodne u pomoć", rekli su iz te službe.

Požar na Topolovu gori već nekoliko dana, a gorelo je i na Šabovom krugu. On je juče ugašen oko 6 sati poslijepodne, da bi se kasnije ponovo aktivirao, ali su nadležne službe ubrzo reagovale.