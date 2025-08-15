On je kazao i da su juče saslušana tri maloljetnika, od kojih jedan ima manje od 14 godina, a odgovoran je za podmetanje požara u Zeti.

Izvor: MONDO

Uprava policije je juče identifikovala muškarca (49) koji je priznao podmetanje požara u Ulici 27. marta na Zabjelu u Podgorici.

To je kazao pomoćnik načelnika Regionalni centar bezbjednosti “Centar” za borbu protiv kriminala Zoran Bašanović na pres konferenciji povodom aktuelne situacije sa požarima širom Crne Gore.

Načelnik Aviohelikopterske jedinice (AHJ) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Darko Pavlović je kazao da su aktivni požari u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju, Pljevljima i Šavniku.

On je rekao da u Podgorici gori na istim lokacijama na kojima i juče, a danas se iz vazduha gasi u Dinoši, na Kosoru i Ublima, Gornjim Mrkama i iznad Kučkih korita, prenose Vijesti.