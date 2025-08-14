"Ostali djelovi grada su bez požara. Iako je stanje bilo složeno", kazao je ranije Bojanović.

Izvor: Vlada Crne Gore

U podgoričkim naseljima Kuči, Barutana i Bioče aktivni su požari, ali stanje nije alarmantno.

To je "Vijestima" rekao vršilac dužnosti (v.d.) komandira Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović.

On je prethodno "Vijestima" rekao da je stanje sa požarima u podgoričkom naselju Piperi bolje nego što je bilo u toku dana, iako je situacija i dalje složena, dok je vatra u Tuzima pod kontrolom.

Prema njegovim riječima, tada je stanje u Kučima bilo "solidno".

On je prethodno rekao da je stanje na teritoriji Podgorice, kad je riječ o požarima, uglavnom bolje, osim u mjestima Blizna, Gornja Radeća i Mrke.

Vatra prijeti kućama na Karabuškom polju, ali nijedna nije izgorela, potvrdio je ranije "Vijestima" Bojanović.

Bojanović je ranije danas kazao "Vijestima" da su najkritičniji požari koji su zahvatili Pipere, dok je tada u Tuzima stanje bilo poprilično složeno.

Bojanović je tada kazao da je na terenu 25 vatrogasaca, uključujući i pomoć koja je stigla iz Austrije.

Prema njegovim tvrdnjama, stanje u Kučima je tada bilo malo bolje nego u Piperima.

Glavni grad Podgorica je objavio video snimak na kojem su i austrijski vatrogasci, koji pomažu u akciji gašenja požara u Gornjim Mrkama.

Bojanović je ranije rekao "Vijestima" da je prošla noć za SZS bila je veoma zahtjevna, a situaciju je, kaže, olakšalo to što ipak nijedan objekat nije izgubljen u požaru.

"Odbranili smo kuće put Tuzi, Kakaricke gore, Pipera i Kuča. Danas pravimo organizaciju smjene i nadamo se najboljem", kazao je Bojanović.