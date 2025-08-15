Aktivni su požari u Piperima, Dinoši, Kučkim koritima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom prethodne noći, intenzivno su izvođene aktivnosti na gašenju požara u području Pipera, koji je ocijenjen kao najkritičniji, kazao je CdM-u komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

“Čitavu noć smo gasili Pipere, oni su bili najkritičniji. Danas ćemo ga gasiti sa većim brojem ljudstva i imaćemo veću podršku iz vazduha, da probamo danas da to stanje dovedemo u najboljem redu”, istakao je Bojanović.

“Sinoć je zabilježeno i izbijanje požara na Dajbabskoj gori, koji je pravovremenom intervencijom potpuno ugašen”, istakao je Bojanović.