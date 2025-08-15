Šahmanoviću će se pridružiti i visoko rukovodni kadar, kao i zaposleni u Ministarstvu, doniranjem sredstava.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, uputio je jutros apel svim kompanijama iz sektora energetike, nafte i rudarstva da doniraju sredstva za pomoć zajednicama pogođenim požarima, i istakao da će donirati svoju mjesečnu platu, saopšteno je iz njegovog resora, prenosi CdM.

Kako se navodi dalje u saopštenju, Šahmanoviću će se pridružiti i visoko rukovodni kadar, kao i zaposleni u Ministarstvu, doniranjem sredstava.

“Ministar je takođe pozvao direktore, predsjednike i članove odbora svih energetskih subjekata da slijede njegov primjer i doniraju svoje naknade, pružajući podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija”, kazali su.

Kako su zaključili, sada je red na svima nama da pokažemo solidarnost i zajedništvo.