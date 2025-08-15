“Sinoć je zabilježeno i izbijanje požara na Dajbabskoj gori, koji je pravovremenom intervencijom potpuno ugašen”, istakao je Bojanović.

Jutros su svi požari pod kontrolom i nema ugroženih objekata, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada. I protekle noći vatrogasci, Vojska, međunarodne snage uz pomoć mještana gasili su velike požare u okolini Podgorice – u piperskom selu Radeća, Kučkim koritima Piperima… Tokom noći izbio je požar na Dajbabskoj gori koji je lokalizovan. Požari su aktivni i u Danilovgradu, Nikšiću, Bijelom Polju. Požar u Tuzima je stavljen pod kontrolu. Danas se očekuje dolazak helikoptera iz Češke.

Piperi najkritičniji

Tokom prethodne noći, intenzivno su izvođene aktivnosti na gašenju požara u području Pipera, koji je ocijenjen kao najkritičniji, kazao je CdM-u komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

“Čitavu noć smo gasili Pipere, oni su bili najkritičniji. Odbranili smo kuće. Danas ćemo tamoa gasiti sa većim brojem ljudstva i imaćemo veću podršku iz vazduha, da probamo danas da to stanje dovedemo u najboljem redu”, istakao je Bojanović.

Aktivni su požari u Piperima, Dinoši, Kučkim koritima.

Požar u Topolovu kod Danilovgrada, vatrogasci brane vikendice

U mjestu Toplovo, iznad Dalinovgrada, i dalje bukti požar, potvrdili su portalu Analitika iz Službe zaštite i spašavanja.

“Aktivan je požar na Topolovu, branimo vikendice već par dana. Izgorio je veći dio šume”, kazali su nam jutros iz danilovgradske Službe zaštite i spašavanja.

Juče su danilovgradski vatrogasci imali i pomoć iz vazduha.

“Dolazio je juče mađarski helikopter i gasio, očekujemo ga i danas”; kazali su nam iz Službe zaštite i spašavanja.

Uz počasnu paljbu vojnici se oprostili od Dejana Božovića

Uz počasnu paljbu saborci iz Vojske Crne Gore oprostili su se juče od hrabrog mlađeg vodnika Dejana Božovića, koji je život položio u borbi sa vatrenom stihijom, prenosi CdM.

“Njegovo ime i djelo ostaće urezani u sjećanju Vojske i građana Crne Gore. Počivaj u miru. Slava ti i hvala”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.