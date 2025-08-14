U saopštenju se navodi da su na jutros održanoj sjednici Operativnog štaba, kojoj je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, definisani dalji koraci u savladavanju aktivnih požara.

Izvor: MUP Crne Gore

Operativni štab za zaštitu i spašavanje u stalnom zasijedanju konstatovao je da je stanje na terenu značajno bolje nego prethodnih dana ali da visoke temperature i jak vjetar diktiraju tempo požara, te da će se cjelokupna teritorijaCrne Gore neprestano pratiti u cilju brze reakcije u slučaju novih požara, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Nakon jučerašnjih uspješnih aktivnosti vatrogasaca sa kopna i iz vazduha, tokom kojih je lokalizovan veći broj aktivnih požara na teritoriji Crne Gore, na današnjoj sjednici sačinjen je detaljan plan aktivnosti za naredna 24 sata. U tom smislu, konstatovano je da su svi subjekti u sistemu zaštite i spašavanja, kako na lokalnom tako i nacionalnom nivou angažovani u punom kapacitetu, na kopnu i u vazduhu. Aktivnosti na terenu sprovode se u maksimalnoj koordinaciji svih subjekata sistema zaštite i spašavanja, koji su u dvadesetčetvoročasovnoj mobilnosti", ističe se u saopštenju.

Iz MUP su dodali da je plan djelovanja usmjeren najprije na trenutno najugroženija područja, na kojima je prisutan veliki broj vatrogasaca-spasilaca, pripadnika Vojske Crne Gore, ali i blizu 100 vatrogasaca iz Austrije i Švajcarske, koji su od jutros aktivni i pružaju pomoć nacionalnim snagama na terenu.

"Trenutni prioriteti su lokacije Donje Mrke, Dinoša i Kuči na teritoriji Glavnog grada i Topolovo u Danilovgradu, gdje dejstvuju vazduhoplovi partnerskih država, koji su u Crnoj Gori angažovani posredstvom Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu. Prema planu štaba, mađarski helikopter K225M gasi požar na području Danilovgrada, kanader Republike Italije dejstvuje u oblasti Kučkih korita, dok je helikopter KA-32 Republike Srbije angažovan u Dinoši, a vazduhoplov Bosne i Hercegovine u rejonu Gornjih Mrka u Podgorici. Na terenu su i dva vojna helikoptera Bell 412 i avion Air Tractor 802 Avio-helikopterske jedinice MUP-a, koji su i prethodnih dana gotovo cjelodnevno gasili požare iz vazduha na više lokacija", kazali su iz MUP.

U saopštenju piše da su zahtjevi za pomoć preko Mehinizma za civilnu zaštitu Evropske unije i NATO Mehanizma i dalje aktivni, te da se očekuje tokom dana dolazak još nekoliko timova iz država članica Evropske unije i NATO-a.

"Operativni štab je konstatovao da je stanje na terenu značajno bolje nego prethodnih dana ali da visoke temperature i jak vjetar diktiraju tempo požara, te da će se cjelokupna teritorija države neprestano pratiti u cilju brze reakcije u slučaju novih požara. O svim aktivnostima i stanju na terenu, Operativni štab proaktivno i blagovremeno informiše javnost više puta u toku dana, u cilju pravovremene informisanosti ali i sprečavanja dezinformisanja javnosti", rekli su iz MUP.