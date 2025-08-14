Oni su shodno planu raspoređeni na prioritetna područja radi efikasnog suzbijanja požara u Podgorici.

Izvor: MUP Crne Gore

Jutros je preko EU Mehanizma za civilnu zaštitu, u Crnu Goru stigao tim iz Austrije u okviru GFF modula (Ground Forest Firefighting).

Tim čini 50 članova sa 15 specijalizovanih vozilaza gašenje šumskih požara sa zemlje. Njihov dolazak predstavlja značajnu podršku u trenutku kada se Crna Gora suočava sa povećanim brojem požara na više lokacija širom zemlje, uz nepovoljne vremenske uslove koji otežavaju intervencije.

Oni su shodno planu raspoređeni na prioritetna područja radi efikasnog suzbijanja požara u Podgorici.