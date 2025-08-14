Prema njihovim riječima požar je zahvatio velike šumske površine, tamo učestvuju helikopteri u gašenju, ali su vikendice odbranjenje.

Izvor: MUP Srbije

U Donjim Martinićima, kod Buruma, trenutno je aktivan požar čije suzbijanje privode kraju vatrogasci Službe zaštite i spašavanja (SZŠ) Danilovgrad.

Kako je rečeno "Vijestima" iz te vatrogasne službe, trenutno gori i na Topolovu, ka mjestu Studeno.

Prema njihovim riječima požar je zahvatio velike šumske površine, tamo učestvuju helikopteri u gašenju, ali su vikendice odbranjenje.