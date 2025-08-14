Prema preliminarnim nalazima vještaka požar u selu Đurkovići najvjerovatnije je nastao kao posljedica samozapaljenja električnih provodnika nisko naponske mreže - varničenja, a što je i potvrđeno pregledom nadzornih kamera šireg lica mjesta, kazali su iz policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Povodom požara koji je prijavljen 10. avgusta u Piperima, u selu Đurkovići, a u kojem je usljed dejstva vatre koja se proširila na veću površinu sela, uništeno više objekata, poljoprivrednih mašina i imanja, kao i košnica pčela, obavještavamo javnost da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, nakon preduzetih operativnih, uviđajnih i istražnih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a uz sudjelovanje vještaka za požare, eksplozije i havarije i vještaka elektro struke izvršili uviđaj u cilju utvrđivanja uzroka i izvora požara" saopšteno je iz policije.

"Službenici Uprave policije nastavljaju preduzimanje proaktivnih, reaktvinih i represivnih aktivnosti na teritoriji cijele države u odnosu na ovaj aktuelni bezbjednosni izazov, a sve u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Takođe, preduzimaju se dalje intenzivne aktivnosti na utvrđivanju uzroka požara i na drugim lokalitetima u Crnoj Gori, te eventualnom procesuiranju odgovornih lica" navodi se u saopštenju.