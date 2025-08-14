Prema njegovim riječima, ovakvi događaji prevazilaze okvir “obične” krivične radnje i predstavljaju ozbiljan udar na bezbjednost građana, imovine i životne sredine.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Crna Gora ne smije biti talac neodgovornih pojedinaca i grupa koje su spremne da nam zapale državu radi svojih interesa, navodi se u saopštenju ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića.

“Sa dubokom zabrinutošću pratim dramatičnu situaciju izazvanu požarima koji proteklih dana bukte širom Crne Gore, a naročito informacije o sumnjama Uprave policije da su požari u Crnoj Gori posljedica organizovane sinhronizovane akcije neidentifikovanih počinilaca radi izazivanja haosa u zemlji”, saopštio je Šćekić.

Prema njegovim riječima, ovakvi događaji prevazilaze okvir “obične” krivične radnje i predstavljaju ozbiljan udar na bezbjednost građana, imovine i životne sredine.

“Ukoliko se tokom istrage potvrdi da je motiv ovih i sličnih namjernih paljenja izazivanje destabilizacije i političke krize sa ciljem rušenja legitimno izabrane vlasti, smatramo da se mora otvoriti pitanje kvalifikacije ovih djela kao terorističkog akta protiv države”, rekao je Šćekić.

Kako je dodao, paljenje šuma, naselja i javnih površina, naročito u naseljenim sredinama, ne ugrožava samo materijalna dobra već direktno prijeti životima ljudi, pripadnika službi zaštite i spašavanja, i svih onih koji učestvuju u gašenju požara.

“To je napad na državu, društvo i našu zajedničku bezbjednost. Podržavam nadležne organe bezbjednosti da hitno i temeljno istraže sve okolnosti, identifikuju nalogodavce i izvršioce, i da u skladu sa zakonom preduzmu najstrože mjere, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost počinilaca”, dodaje Šćekić.

Šćekić kaže da je ovo trenutak kada svi koji dobro misle Crnoj Gori, pokažu jedinstvo, bez obzira na političke i ideološke razlike.

“Crna Gora ne smije biti talac neodgovornih pojedinaca i grupa koje su spremne da nam zapale državu radi svojih interesa”, zaključio je Šćekić.