Na terenu je 25 vatrogasaca, uključujući i pomoć koja je stigla iz Austrije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je "Vijestima" da su trenutno najkritičniji požari koji su zahvatili podgoričko naselje Piperi, dok je u Tuzima stanje poprilično složeno.

On je kazao da je trenutno na terenu 25 vatrogasaca, uključujući i pomoć koja je stigla iz Austrije.

Prema njegovim tvrdnjama, stanje u Kučima je malo bolje nego u Piperima.

Bojanović je ranije rekao "Vijestima" da je prošla noć za SZS bila je veoma zahtjevna, a situaciju je, kaže, olakšalo to što ipak nijedan objekat nije izgubljen u požaru.

"Odbranili smo kuće put Tuzi, Kakaricke gore, Pipera i Kuča. Danas pravimo organizaciju smjene i nadamo se najboljem", kazao je Bojanović.

Italijanski kanader i danas gasi u Kučima, dok je mađarski helikopter u Danilovgradu, saopšteno je "Vijestima" iz Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Avion Ministarstva unutrašnjih poslova takođe je raspoređen za pomoć iz vazduha na lokalitetima u Kučima, dok Gornje Mrke brane dva helikoptera Vojske Crne Gore i jedan koji je kao pomoć poslala Bosna i Hercegovina, prenose Vijesti.

Helikopter Srbije aktivan je na području Tuzi.

Više desetina pripadnika austrijskih i švajcarskih spasilačkih timova raspoređeni su na lokalitetima u Podgorici, gdje rame uz rame sa vatrogascima iz cijele Crne Gore i crnogorskim vojnicima brane više sela.