Izvor: Služba zaštite i spašavanja Šavnik

Ekipa Službe zaštite i spašavanja Šavnika juče je krenula put Podgorice kako bi pružila pomoć kolegama u borbi sa požarima, koji danima prijete kućama i imovini mještana. Sa četiri vatrogasca i dva vozila – od kojih jedno vatrogasno-spasilačko – šavnički tim se uputio tamo đe je situacija bila najteža: u Kuče, tačnije selo Kupusci, i prema dijelu naselja Bioče.

“Polazak je ispratio predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić, dajući podršku ljudima koji su bez zadrške prihvatili zadatak. Kako su sami rekli, ni umor ni strah nijesu osjećali, nosila ih je samo želja da pomognu onima koji su u nevolji”, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja Šavnik.

Kako su kazali, tokom cijele noći, šavnički vatrogasci radili su rame uz rame sa kolegama iz Podgorice i drugih opština, spašavajući kuće i pomoćne objekte. Njihova mala, ali odlučna ekipa uspjela je da odbrani više domaćinstava od vatrene stihije, sprječavajući širenje požara na stambene objekte. Na terenu je sve vrijeme, zajedno sa ekipom, bio i komandir Službe, Goran Janković.

“Naš posao je da budemo tamo gdje je najteže. Kada vidite vatru kako prijeti kućama i životima, ne mislite ni na šta drugo – samo da pomognete i spasite, ” poručio je Janković.

Šavnički vatrogasci su i ovoga puta pokazali koliko su spremni na rizik. Borili su se u neposrednoj blizini plamena, gdje je svaki pogrešan korak mogao značiti opasnost po život. Nije im ovo prvi put da pružaju pomoć u najtežim situacijama – javnost ih pamti i po akciji spašavanja čovjeka koji je, nakon saobraćajne nesreće, proveo više sati zarobljen na drvetu.

“Podrška iz Šavnika stigla je i u vidu vode „Diva“, koju je opština obezbijedila kako za vatrogasce na terenu, tako i za mještane koji su ostali bez vodosnabdijevanja”, dodaju.

Priča o šavničkim vatrogascima još jednom potvrđuje da broj ljudi u ekipi ne određuje snagu, već srce i spremnost da se stane tamo gdje gori – i bukvalno i simbolično.