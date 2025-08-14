Osumnjičeni je, kako navode, 12.avgusta u Baru, naselje Zaljevo, požarom izazvao opasnost za imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 20.000 eura

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata S.L. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je, kako navode, 12.avgusta u Baru, naselje Zaljevo, požarom izazvao opasnost za imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 20.000 eura, prenosi Antena M.

“Na način što je u neposrednoj blizini hangara sagrađen od sendvič panela vlasništvo “Euromix beton”, iz putničkog vozila izvadio bakarne kablove, a zatim iste zapalio kako bi izgorjela gumena obloga oko bakarnih žica, da bi se vatra proširila zahvatajući okolno rastinje u površini od oko 600m2″, ističe tužilaštvo.

On je nakon toga pobjegao, a da pritom nije preduzeo ništa u cilju sprečavanja širenja požara, niti je o tome obavjestio službu nadležnu za gašenje požara, naveli su iz tužilaštva.