Takođe, kažnjen je i zbog nepostupanja po naređenju komunalne policije

Izvor: MONDO

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su preduzimajući preventivne i hitne aktivnosti na identifikaciji i lociranju lica koja pale vatru i izazivaju požare na otvorenom prostoru čime ugrožavaju živote i imovinu građana, locirali i Službi komunalne policije predali na dalje postupanje radi procesuiranja, ukrajinskog državljanina koji je palio vatru na otvorenom prostoru.

Naime, 11.8.2025. godine oko 20.30 časova, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Bar obaviještena je od strane građana, da je došlo do manjeg požara u Sutomoru na Golom brdu u blizini objekta Crvenog krsta. Po prijemu obavještenja na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar kao i pripadnici Službe zaštite i spašavanja.

Dolaskom na lice mjesta na lokaciji Golo brdo zatečena su tri lica, ukrajinski državljani: O.A.(62) sa njegove dvije maloljetne kćerke starosti 16 i osam godina. Na licu mjesta je utvrđeno da su ova lica zapalila vatru koju su ogradili kamenjem, u cilju

pripreme hrane.

Sa navedenim događajem je upoznat i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koji se izjasnio da u navedenom nema elemenata bića krivičnog djela. Navedena lica su predata na dalje postupanje Službi komunalne policije čiji su službenici

preduzeli mjere i radnje iz njihove nadležnosti u cilju sankcionisanja lica, te je shodno članu 114 st.1 t.1 Odluke o komunalnom radu na teritoriji Opštine Bar, licu O.A. izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura zbog paljenja vatre na javnoj površini.

Takođe, od strane komunalne policije imenovanom je uručen prekršajni nalog shodno čl.57 st.2 t.2 u vezi sa čl.21 Zakona o komunalnoj policiji u iznosu od 50 eura zbog nepostupanja po naređenju komunalne policije. Uprava policije u saradnji sa nadležnim lokalnim službama, proaktivnim djelovanjem preduzima pojačane aktivnosti na podizanju nivoa bezbjednosti u odnosu na sprečavanje paljenja vatre i mogućih širih destruktivnih posljedica.