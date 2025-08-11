Teren je poprilično neprohodan, istakao je, što im dodatno otežava. Ipak, uložili su sve kapacitete i nadaju se da će vremenske prilike ići u njihovu korist.

Barski vatrogasci, koji se od ranih jutarnjih časova bore sa vatrenom stihijom u Čanju, uspjeli su da odbrane stambene objekte i dvorišta u tom dijelu barske opštine. Još uvijek su na terenu i trude se da tako ostane, te da što veći dio požara ugase prije vjetra koji je najavljen u poslepodnevnim časovima.

"Vijestima" je to kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević, i dodao da im na terenu pomažu službenici Vojske Crne Gore, s vozilom na kopnu i iz vazduha s letjelicom Ministarstva odbrane. Pojasnio je da pripadnici Vojske čuvaju i jedan objekat u Virpazaru.

Asistenciju pružaju i dobrovoljna udruženja iz Boke i vatrogasne službe iz primorskih opština, kazao je, i ocijenio da je jutros na terenu bilo jako teško, ali da su dali sve od sebe i uspjeli da sačuvaju kuće u blizini, što je, po njemu, najvažnije.

Teren je poprilično neprohodan, istakao je, što im dodatno otežava. Ipak, uložili su sve kapacitete i nadaju se da će vremenske prilike ići u njihovu korist.

Požar u Čanju posledica je plamena koji je zahvatio rastinje u Buljarici, nakon što se zapalio automobil na magistrali, što je rezultirano time da stigne i do Bara.