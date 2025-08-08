Zbog požara je isključen napon i privremeno obustavljen željeznički saobraćaj.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Na prostoru između fabrike Porcelanosa i željezničke pruge u Baru danas u poslijepodnevnim časovima izbio je požar, na čijem gašenju su angažovane sve raspoložive jedinice Službe zaštite i spašavanja Bar.

Nezvanično, trenutno se u vozovima koji čekaju na stanicama u Sutomoru i Baru nalazi značajan broj putnika, piše Primorski portal.

Zahvaljujući brzoj reakciji barskih vatrogasaca, kuće su odbranjene, kako je potvrdio komandir Službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević.