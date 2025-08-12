“Ovaj humani gest predstavlja snažnu poruku solidarnosti i zajedništva crnogorske dijaspore sa svojim narodom u domovini”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Poštovanjem i divljenjem prema herojskoj žrtvi pripadnika Vojske Crne Gore, Dejana Božovića, crnogorska porodica iz Berlina odlučila je da mu na poseban način oda počast i podrži njegovu porodicu u ovim teškim trenucima. Naime, u znak zahvalnosti i priznanja za njegovu hrabrost crnogorska porodica iz Berlina obezbijedila je stipendiju koja će omogućiti školovanje i obrazovanje svih četvoro djece Dejana Božovića.

Stipendija će pokriti sve potrebe za obrazovanjem djece, od osnovnog do visokog školovanja, osiguravajući im priliku da se posvete učenju i razvoju.

“Ovo je konkretan primjer kako zajednica može stati uz porodicu koju je zadesila velika tragedija i pomoći im da nastave život sa nadom i podrškom. Ova inicijativa ne samo da čuva sjećanje na Dejana Božovića i njegovu herojsko djelo, nego i jača vezu među Crnogorcima širom svijeta, potvrđujući da nije važno gdje se nalazimo, već koliko smo spremni da jedni druge pomažemo i da se štitimo”, ističe se u saopštenju.