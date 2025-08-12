Četrdesetjednogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je teško povrijeđen u prevrtanju vojne cisterne sa vodom u rejonu Kuča

Izvor: MONDO

Mlađi vodnik Dejan Božović (41) iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković zadobio je teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mjestu Kupusci u Kučima, piše u saopštenju.

"Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pješadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm. Povrijeđeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pješadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko liječenje. On ima teške tjelesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svjesnom stanju", kazali su.

Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.

Povrijeđeni vojnik transportovan je u Klinički centar Crne Gore.

Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mjesta.