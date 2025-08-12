„Predložićemo Savjetu za odbranu i bezbjednost, kasnije danas, da vojnik Bozović bude posthumno odlikovan”, poručio je Spajić.

Izvor: Vlada Crne Gore

Premijer Milojko Spajić poručio je nakon sjednice Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje da će Savjetu za odbranu i bezbjednost predložiti posthumno odlikovanje vojnika Dejana Božovića, saopšteno je iz njegovog kabineta.

“Usred vatrene stihije koja je zadesila Crnu Goru – ogromnu zahvalnost dugujemo pripadnicima službi spašavanja. Njihov trud i zalaganje su visoko cijenjeni i kao takvi će biti i nagrađeni”, kazao je Spajić.

Kako se dodaje, on je zahvalio i na doprinosu koji daje Vojska Crne Gore.

“Vojska takođe daje maksimalan doprinos na terenu i nažalost u ovoj plemenitoj borbi za druge, život je izgubio njihov pripadnik vojnik Dejan Božović”, naveo je premijer.

On je u svoje i u ime Vlade Crne Gore izrazio najdublje saučešće porodici stradalog vojnika.

“Predložićemo Savjetu za odbranu i bezbjednost, kasnije danas, da vojnik Bozović bude posthumno odlikovan”, istakao je Spajić.

Kako navode iz njegovog kabineta, on je kazao da će Vlada sačiniti registar štete i nakon dobijanja zvaničnih procjena pomoći građanima čija je imovina stradala u požarima.

Predsjednik Vlade ja saopštio da je u međuvremenu, upućen hitan poziv za pomoć od susjeda, EU i NATO te da su diplomate dobile nalog da ovo uzmu u zadatak prvog prioriteta.

“Na terenu je već pomoć iz Hrvatske i Srbije a potvrđena je podrška iz Austrije, Italije, Češke, Mađarske i drugih zemalja van EU poput Ujedinjenih Arapskih Emirata”, naglasio je Spajić.

Kako je poručio, nadležni organi zaduženi su da ispitaju uzroke ovih požara te će tamo gdje se ispostavi da je u pitanju ljudski faktor – zahtijevati da počinioci budu najstrože kažnjeni.

“Otići ćemo i korak dalje i izmjenom regulative i kaznenih odredbi poslati poruku da za ova djela u Crnoj Gori ne smije biti ni najmanje tolerancije, a da će piromani imati drakonske zatvorske kazne”, kazao je premijer.

On je, kako se dodaje, zahvalio i vatrogascima iz opština gdje nema aktivnih požara na nesebičnoj pomoći kolegama u požarom zahvaćenim opštinama i apelovao i na druge opštine koje to već nisu učinile da pošalju ljudstvo i mehanizaciju u najkraćem roku.

“Zbog herojstva i patriotizma, svi vatrogasci će biti i finansijski nagrađeni”, naglasio je Spajić.

Premijer je naveo da su Ministarstvo odbrane i čitava Vlada službama spašavanja stavili na raspolaganje sve državne resurse, te da je Ministarstvo finansija zaduženo da pronađe sredstva za adekvatan odgovor na sve aktivnosti u vezi sa aktuelnom situacijom.

“Koordinaciono tijelo će zasijedati na svakih 12h i dobijati izvjestaje sa terena”, zaključio je predsjednik Vlade.