Rješenje je, navode, donijeto nakon sjednice vijeća 1. decembra ove godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je uvažio žalbe branilaca optuženih Jovana Trkulje, Nikole Mirića, Jovana Miranovića, Aleksandra Veljovića, Saše Stanišića i Bobana Milića, i ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Rješenje je, navode, donijeto nakon sjednice vijeća 1. decembra ove godine.

Prvostepenom presudom, kako navode, optuženi Trkulja, Mirić i Miranović oglašeni su krivim zbog izvršenja krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a optuženi Veljović, Stanišić i Milić zbog izvršenja krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

“Optuženi Jovan Trkulja osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 5 mjeseci, optuženi Nikola Mirić na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 3 mjeseca, a optuženi Jovan Miranović na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 3 mjeseca. Optuženi Aleksandar Veljović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 mjeseci, optuženi Saša Stanišić na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i optuženi Boban Milić na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci”, precizira se u saopštenju, kako javlja CdM.

Žalbe protiv navedene presude izjavili su, kako kažu, Specijalno državno tužilaštvo i branioci optuženih.

“U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, koje su detaljno opisane u obrazloženju rješenja, čija posljedica je ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom sudu je ukazano da je potrebno da u ponovnom postupku otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvede sve ranije provedene dokaze i druge koje nađe za potrebnim, a nakon toga će sve provedene dokaze, imajući u vidu odbranu optuženih, svestranije analizirati i ocijeniti, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, i biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku”, navode iz Apelacionog suda.

Odluka sa bližim razlozima biće, zaključuju, objavljena na internet stranici Apelacionog suda.