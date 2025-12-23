Rješenje je, navode, donijeto nakon sjednice vijeća 1. decembra ove godine.
Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je uvažio žalbe branilaca optuženih Jovana Trkulje, Nikole Mirića, Jovana Miranovića, Aleksandra Veljovića, Saše Stanišića i Bobana Milića, i ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Rješenje je, navode, donijeto nakon sjednice vijeća 1. decembra ove godine.
Prvostepenom presudom, kako navode, optuženi Trkulja, Mirić i Miranović oglašeni su krivim zbog izvršenja krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a optuženi Veljović, Stanišić i Milić zbog izvršenja krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.
“Optuženi Jovan Trkulja osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 5 mjeseci, optuženi Nikola Mirić na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 3 mjeseca, a optuženi Jovan Miranović na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 3 mjeseca. Optuženi Aleksandar Veljović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 mjeseci, optuženi Saša Stanišić na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i optuženi Boban Milić na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci”, precizira se u saopštenju, kako javlja CdM.
Žalbe protiv navedene presude izjavili su, kako kažu, Specijalno državno tužilaštvo i branioci optuženih.
“U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, koje su detaljno opisane u obrazloženju rješenja, čija posljedica je ukidanje prvostepene presude i vraćanje predmeta prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Prvostepenom sudu je ukazano da je potrebno da u ponovnom postupku otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvede sve ranije provedene dokaze i druge koje nađe za potrebnim, a nakon toga će sve provedene dokaze, imajući u vidu odbranu optuženih, svestranije analizirati i ocijeniti, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, i biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku”, navode iz Apelacionog suda.
Odluka sa bližim razlozima biće, zaključuju, objavljena na internet stranici Apelacionog suda.