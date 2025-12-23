Crnogorski državljanin Vladan Mijušković (40), optužen kao pripadnik škaljarskog klana, započeo je štrajk glađu i žeđu u splitskom istražnom zatvoru, gdje se nalazi već više od tri godine, protiveći se izručenju Crnoj Gori i tvrdeći da mu je tamo život ugrožen.

Štrajk glađu i žeđu juče je započeo Vladan Mijušković (40), crnogorski državljanin optužen kao pripadnik ozloglašenog škaljarskog klana. Na ovaj potez odlučio se jer se već više od tri godine, tačnije tri godine i tri mjeseca, nalazi u istražnom zatvoru u Splitu, nakon što je uhapšen u septembru 2022. godine po potjernici Interpola koju je za njim raspisala Crna Gora.

Tamošnje tužilaštvo tereti ga za organizovanje kriminalne grupe, za šta mu prijeti kazna do osam godina zatvora. Mijušković se protivi izručenju Crnoj Gori, tvrdeći da mu je u toj zemlji ugrožen život.

Na štrajk glađu i žeđu odlučio se, kako navodi, ogorčen situacijom u kojoj se nalazi. Iz istražnog zatvora uputio je pismo u kojem objašnjava da je Crnu Goru napustio još 2020. godine, jer je, kako tvrdi, naslutio da mu je život u opasnosti. U septembru 2022. godine uhapšen je u Splitu.

Uhapšen tužilac koji ga optužuje

"Protivio sam se izručenju Crnoj Gori jer sam znao šta će mi se tamo dogoditi. U Hrvatskoj sam zatražio azil, ukazujući na to da je tužilaštvo protiv mene podiglo neosnovanu optužnicu. Ubrzo je i tužilac koji je tu optužnicu podigao uhapšen i u istražnom zatvoru je proveo 18 mjeseci, a sada se brani sa slobode. Međutim, ja sam i dalje iza rešetaka", naveo je Mijušković.

Dodaje da je u više navrata slao dopise nadležnim organima u Crnoj Gori, tražeći da mu se omogući učešće u sudskom postupku koji tamo traje već pet godina putem video-linka, ali da nikada nije dobio odgovor. Svi ostali optuženi u tom postupku već 18 mjeseci su na slobodi, jer im je istekao maksimalni istražni pritvor. Nakon toga, sudska ročišta počela su da se odlažu, a poslednje je odloženo na neodređeno vrijeme.

Ozbiljni zdravstveni problemi

Mijušković je više puta tražio da bude pušten na slobodu, ali sud to nije odobrio. Kao jedinu opciju dobio je mogućnost uplate jemstva u iznosu od 400.000 eura, ali, kako tvrdi, toliki novac nema. Nekretnina koju je ponudio kao zalog nije prihvaćena.

"Zakon jasno propisuje da niko ne može biti izručen zemlji u kojoj mu prijeti opasnost po život", podsjeća Mijušković i dodaje da u Crnoj Gori, po njegovim tvrdnjama, ne bi mogao da dobije kaznu dužu od tri godine, koliko je već proveo u istražnom zatvoru.

Njegova odbrana navodi da bi za krivično djelo koje mu se stavlja na teret, po zakonima Hrvatske, maksimalni istražni pritvor iznosio dvije i po godine, što znači da je Mijušković već devet mjeseci duže lišen slobode.

On tvrdi i da, ukoliko bi bio pušten na slobodu, ne bi pobjegao iz Hrvatske, jer ima prijavljeno boravište, kao i garanciju za zaposlenje.

Ističe i da je Županijski sud u Splitu ignorisao nalaz vještaka prema kojem Mijušković ima tumor na bubregu i da mu je neophodno hitno specijalističko liječenje. Sud je prihvatio mišljenje ljekara iz Bolnice za osobe lišene slobode, koji su zaključili da se može adekvatno liječiti u okviru zatvorskog sistema. Njegovi advokati upozoravali su da zatvorski ljekari nemaju potrebna specijalistička znanja za njegovo zdravstveno stanje, ali sud ni nakon toga nije prihvatio nalaze CT-a i magnetne rezonance koje su dostavili.

Na kraju je Mijuškoviću odstranjen bubreg, zbog čega štrajk glađu i žeđu sada predstavlja dodatni rizik po njegovo zdravlje.

Poslovne aktivnosti u Hrvatskoj

U trenutku hapšenja, kod Mijuškovića su pronađena falsifikovana dokumenta i veća količina novca, a nije poznato kako je do njih došao. Ukoliko su tačne tvrdnje da je pripadnik škaljarskog klana, postavlja se pitanje kako je u Hrvatskoj mogao da ima legalno registrovanu firmu.

Riječ je o građevinskoj firmi koja se bavila izgradnjom stambenih i nestambenih objekata. Prema podacima iz sudskog registra, firma je prošle godine izbrisana. Tokom 2019. godine ostvarila je prihod veći od 8,4 miliona eura, uz dobit od gotovo 267.000 eura.

