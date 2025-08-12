Nema povrijeđenih u požaru koji je buknuo na automobilu u pokretu, na magistralnom putu Cetinje - Budva, u mjestu Brajići.
Prema saznanjima "Vijesti", tokom vožnje, na automobilu kojim je upravljala ženska osoba, a u kojem su se nalazila i djeca, izbio je požar.
Brzom i efikasnom reakcijom vatrogasaca, koji su se nalazili u blizini jer su krenuli na intervenciju na drugi požar, vatra je ugašena na vrijeme, prenose Vijesti.
"Vijestima" je iz Uprave policije nezvanično rečeno da je došlo do samozapaljenja automobila.