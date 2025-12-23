U nezgodi su učestvovali autobus i automobil, a povrijeđena osoba, vozač automobila, je transportovan u Urgentni centar radi pružanja ljekarske pomoći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras u ulici Džona Džeksona u Podgorici, saopšteno je CdM-u iz policije.

Saobraćaj je trenutno u prekidu jer je u toku uviđaj .