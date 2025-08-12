„Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičnim trenucima“, kazao je potpredsjednik Ivanović.

Izvor: Evropa sad

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kazao je da je, u komunikaciji sa mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Sijartom, obaviješten da će ta država uputiti helikopter, koji će od sjutra učestvovati u gašenju požara u Crnoj Gori.

"Iskreno hvala na solidarnosti i pomoći", napisao je Ivanović na Iksu.

Ranije je objavio da je danas razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem, koji je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana.

"Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičnim trenucima", kazao je tada Ivanović.