„Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičnim trenucima“, kazao je potpredsjednik Ivanović.
Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kazao je da je, u komunikaciji sa mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Sijartom, obaviješten da će ta država uputiti helikopter, koji će od sjutra učestvovati u gašenju požara u Crnoj Gori.
"Iskreno hvala na solidarnosti i pomoći", napisao je Ivanović na Iksu.
Ranije je objavio da je danas razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem, koji je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana.
"Crna Gora je zahvalna prijateljskoj Italiji na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičnim trenucima", kazao je tada Ivanović.
Upravo sam razgovarao sa potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije@Antonio_Tajani, koji mi je potvrdio da će italijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tokom dana. je zahvalna prijateljskoj na izuzetno važnoj pomoći u ovim kritičkim trenucima.— Filip Ivanović (@fivanovicpg)August 12, 2025