Angažovan helikopter, dronovi i kompletan raspoloživi sastav policije

Izvor: MONDO

Službenici Uprave policije preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja uzroka požara koji su u poslednja dva dana aktivni na teritoriji više opština i regija širom države.

U cilju adekvatnog odgovora na ovaj ozbiljan bezbjednosni i ekološki izazov, aktivirani su svi raspoloživi kapaciteti policije. Aktivnosti će se sprovoditi i putem nadzora iz vazduha, sa posebnim fokusom na identifikaciju i postupanje prema licima koja, bilo namjerno ili iz nehata, izazivaju ili podmeću požare. Uprava policije će prema takvim licima preduzeti represivne mjere, pri čemu će ista biti na udaru zakona i procesuirana u skladu sa važećim zakonskim propisima, saopštili su iz Uprave policije.



Tokom požarne sezone, u proteklih dva mjeseca, službenici Uprave policije su identifikovali i procesuirali šest lica osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti i to: jedno lice u Podgorici, jedno lice u Herceg Novom, dva lica u Ulcinju, jedno lice u Danilovgradu, i jedno lice u Bijelom Polju.

Uprava policije apeluje na građane da pokažu maksimalnu odgovornost i oprez, posebno imajući u vidu pojačan rizik od izbijanja požara usljed produženog sušnog perioda i izuzetno visokih temperatura. Bacanje cigareta iz vozila u pokretu, kao i paljenje vatre, baklji ili korišćenje drugih potencijalnih inicijatora požara, predstavljaju ozbiljnu prijetnju po bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine, te mogu dovesti do širenja požara velikih razmjera.



"Pozivamo sve građane da, bez izuzetka, pruže podršku nadležnim institucijama i Upravi policije te da bez odlaganja prijave svako sumnjivo ponašanje, kretanje lica ili aktivnosti koje mogu ukazivati na pokušaj izazivanja požara, kako prije, tako i nakon njegovog izbijanja", apeluju iz policije.

Uprava policije će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i pojačati prisustvo na terenu, s ciljem identifikacije i procesuiranja počinilaca, ukoliko se utvrdi da je uzrok požara ljudski faktor.

Takođe, na raspolaganju Upravi policije će biti angažovani i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i dronovi Uprave policije, koje će vršiti nadzor iz vazduha u cilju što efikasnijeg otkrivanja aktivnih požara i identifikacije potencijalno odgovornih lica, dodali su iz UP.

"Ističemo da su kompletni kapaciteti operativnog i uniformisanog sastava policije i pripadnici specijalnih jedinica stavljeni u pripravnost i angažovani na terenu, s ciljem zaštite života i imovine građana, pružanja asistencije nadležnim službama, pomoći ugroženima te osiguravanja reda i bezbjednosti na pogođenim područjima", zaključili su.