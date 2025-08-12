Na Golom Brdu kod Sutomora u ponedeljak veče za sada nepoznata lica zapalila su vatru koja je srećom ugašena.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ekipe Službe zaštite i spašavanja Bar su kod repetitora na Golom Brdu zatekli dvije osobe koji su procesuirani, kako prenosi CdM.

Načelnik Službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević kaže da je u večernjim satima na broj 123 primljena prijava o požaru na Golom Brdu kod Sutomora.

“Pošli smo sa dva vozila sa posadom na osnovu dojave, ali se, srećom, ispostavilo da nema potrebe za tim. Vatra je zapaljena kod repetitora na Golom Brdu, i na licu mjesta su zatečena dva lica za koja se sumnja da su odgovorna za njen nastanak. Policija ih je procesuirala, a mi smo odmah ugasili vatru. Nije se razvio plamen, što je velika sreća, s obzirom na izuzetno toplo vrijeme i najavljeni vjetar, što su idealni uslovi za nastanak katastrofe”, kazao je Vulević, kako prenosi CdM.