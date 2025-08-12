Najavljeno je da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, zajedno sa svim partnerima, nastaviti da prati situaciju i pruža neophodnu pomoć u skladu sa svojim kapacitetima.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, u saradnji sa Javnom ustanovom Dom učenika i studenata Podgorica i Glavnim gradom Podgorica, obavještava građane da je studentski dom “Plavi dvor” spreman i otvoren za prijem svih stanovnika Podgorice koji su evakuisani iz područja zahvaćenih požarom, saopštila je resorna ministarka, Anđela Jakšić-Stojanović.

“Naša primarna odgovornost je da u ovim teškim trenucima pružimo sigurnost i podršku svima kojima je potrebna. Stoga pozivamo sve građane pogođene ovom elementarnom nepogodom da se obrate na kontakt telefon za organizaciju smještaja i prevoza: +382 69 253 543”, navela je Jakšić Stojanović na mreži X.

