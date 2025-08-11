"Upućujemo apel građanima da ukoliko primijete požar odmah prijave na brojeve 112 ili 123."

Gašenje požara na terotoriji Crne Gore od utorka će pomagati i kanader iz Hrvatske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je danas Srbija poslala helikopter Kamov, koji je oko 17 časova sletio u Podgoricu i koji je već angažovan na gašenju požara iz vazduha.

"Na teritoriji Crne Gore od sinoć i ranih jutarnjih časova aktivan je veći broj požara, a mnogi od njih približili su se kućama i prijetili da ugroze imovinu građana. Kako su ispunjeni uslovi za aktiviranje EU Mehanizma civilne zaštite, u 11:28h Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je poziv za pomoć državama članicama Mehanizma. U 14:19h dobili smo povratan odgovor od strane Centra za odgovor u vanrednim situacijama ERCC o mogućnošću angažovanja vazduhoplova i situacija je takva da u ranim jutarnjim časovima možemo očekivati ispomoć jednog kanadera iz Republike Hrvatske. Osim toga, shodno bilateralnom sporazumu, aktivirali smo i pomoć iz Republike Srbije koja nam je već tokom dana poslala helikopter Kamov, a koji je oko 17h sletio u Podgoricu i već je angažovan na gašenju požara iz vazduha", saopšteno je iz MUP-a.

Dodaju da su na terenu lokalne službe zaštite i spašavanja iz gradova u kojima su požari, da im pomažu i kolege iz drugih opština, Avio-helikopterska jedinica MUP-a, pripadnici Direktorata za zaštitu is pašavanje, višenamjenski robotni sistem za gašenje požara, pripadnici Vojske Crne Gore i njihovi vazduhoplovi.

"Upućujemo apel građanima da ukoliko primijete požar odmah prijave na brojeve 112 ili 123. Takođe, imajući u vidu da je većina navedenih požara rezultat ljudskog faktora, nebrige ili namjernog podmetanja, pozivamo građane da ukoliko primijete navedene radnje odmah iste prijave na broj 112 ili 122", saopšteno je.

Podsjetili su da je zabranjeno paljenje vatre, kao i korišćenje pirotehničkih sredstava, posebno u uslovima povećane požarne aktivnosti.