Vatra gori u naselju Kokoti i na Brajićima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Saobraćaj na putu Podgorica - Cetinje i Cetinje - Budva u prekidu je zbog požara.

U Kokotima vatra prijeti da ugrozi skladište kompanije "Ledo" i pumpu kompanije "Ina".

Zaposleni tih kompanija nose vodu i sprečavaju da se vatra proširi.

Vatra je zahvatila veliku površinu oko magistrale.

Zbog požara je, kako se može vidjeti u objavi na Viber grupi Patrola CG obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Podgorica - Cetinje, u mjestu Barutana.

Saobraćaj je u prekidu i na putu Budva - Cetinje zbog požara na Brajićima.