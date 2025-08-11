Na terenu su brojne vatrogasne ekipe koje pokušavaju da obuzdaju plamen, dok su pojedina domaćinstva već zahvaćena požarom.

Veliki požar izbio je danas u Piperima, a vatra se širi prema kućama. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe koje pokušavaju da obuzdaju plamen, dok su pojedina domaćinstva već zahvaćena požarom. Zbog opasnosti, isključen je dalekovod, pa je više naselja ostalo bez struje, prenosi CdM.

“Katastrofalna je situacija, gori sve živo, ima i kuća koje su zahvaćene vatrom”, kazao je kratko CdM-u Nikola Bojanović, v.d. komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Na zahtjev Vatrogasne službe isključen je dalekovod 10 kV “Piperi” zbog požara u blizini trase.

Bez napajanja električnom energijom su Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

Podgorička Služba zaštite i spašavanja tražila je pomoć od drugih opština.