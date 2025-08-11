Nažalost, povrijeđeni su i naši vatrogasci - ljudi koji svakog dana, nesebično i hrabro, staju na prvu liniju odbrane života i imovine."

Vlada Crne Gore pružiće svu neophodnu pomoć građanima koji su pretrpjeli štetu u požarima, kako bi sanirali posljedice i obnovili ono što je izgubljeno, saopštio je premijer Milojko Spajić.

"Svjestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpjeli. Vlada Crne Gore biće uz vas - pružićemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posljedice i obnovili ono što je izgubljeno. Ovi izazovi su teški, ali zajedno ćemo ih prevazići, sa vjerom u snagu i jedinstvo naše zajednice", napisao je premijer na mreži X.

On je dodao da su požari na više lokacija u državi nanijeli veliku materijalnu štetu građanima i zajednicama.

"Nažalost, povrijeđeni su i naši vatrogasci - ljudi koji svakog dana, nesebično i hrabro, staju na prvu liniju odbrane života i imovine. Njima upućujem iskrenu zahvalnost i duboko poštovanje za požrtvovanost i hrabrost koju pokazuju. Želim da izrazim zahvalnost i našim prijateljima iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i partnerima iz Evropske unije i NATO-a, na brzoj i nesebičnoj pomoći koju pružaju u duhu regionalne saradnje i solidarnosti. Vaša podrška u ovim trenucima znači mnogo našoj zemlji i našim ljudima", rekao je Spajić.

Kazao je i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Crne Gore i sve nadležne službe biti na terenu i uz građane sve dok situacija to bude zahtijevala.

"Sjutra će biti održana sjednica Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje, na kojoj će se analizirati naredni koraci i izdati smjernice za što efikasnije rješavanje novonastale situacije", kazao je Spajić.