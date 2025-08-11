Kako je poručio, biće upućena sedmorica pripadnika, šest iz Helikopterske jedinice i jedan iz Sektora za vanredne situacije.

Izvor: MUP Srbije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je, po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa Sporazumom između Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đurkovići – Rogami, u blizini Podgorice.

“Po nalogu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova uputiće jedan helikopter Kamov, nosivosti pet tona, najveći koji imamo, kao hitnu pomoć na zahtjev Crne Gore, zbog velikog broja požara trenutno u Crnoj Gori kojim je ugrožena velika teritorija“, rekao je Dačić, navodi se na sajtu MUP-a Srbije.

Kako je poručio, biće upućena sedmorica pripadnika, šest iz Helikopterske jedinice i jedan iz Sektora za vanredne situacije.

„Kako je rečeno, prvi zadatak će biti gašenje požara u okolini Podgorice, ali u svakom slučaju šta god bude bilo potrebno, imaćemo u vidu da možemo da odgovorimo na cijeloj teritoriji Crne Gore. Istovremeno, mi imamo spremne kapacitete upravo zbog mogućih požara u našoj zemlji. Mi smo rasporedili drugi helikopter Kamov koji se nalazi stacioniran u južnoj Srbiji da može odmah da reaguje i još pet helikoptera imamo koji mogu da budu upotrijebljeni za gašenje požara. U svakom slučaju, imajući u vidu da je sada situacija kod nas trenutno bolja, da nema velikog broja požara, po nalogu predsjednika, sada kreće ova ekipa i ruski helikopter Kamov koji je najveći u regionu što se tiče kapaciteta, pet tona nosivosti i siguran sam da će pomoći građanima Crne Gore i Crnoj Gori da neutrališe požare“, poručio je Dačić.