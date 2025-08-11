"U Đurkovićima su stradali neki objekti, kuće. Ne raspolažemo sa informacijom koliko je kuća u pitanju. Neke su bile samo zahvaćene požarom, neke vjerovatno i jesu. Analiza će se uraditi kada se požar stavi potpuno pod kontrolom", rekao je Bojanovi.

Požar u naselju Đurkovići u Piperima je pod kontrolom, a u vatrenoj stihiji stradali su i neke kuće i objekti, kazao je gostujući u Vijestima u pola sedam vršilac dužnost komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

"U Đurkovićima su stradali neki objekti, kuće. Ne raspolažemo sa informacijom koliko je kuća u pitanju. Neke su bile samo zahvaćene požarom, neke vjerovatno i jesu. Analiza će se uraditi kada se požar stavi potpuno pod kontrolom", rekao je Bojanovi.

On je dodao da je u Rogamima od vatre spaseno 50, 60 kuća.

Bojanović je istakao da su veliku pomoć imali od kolega vatrogasaca iz drugih opština, pripadnika Vojske Crne Gore, ali i mještana.

V.d. komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada kazao je da je danas gorjelo na više lokacija u Podgorici.

"Svo ljudstvo je bilo upućeno u Pipere, a u istom trenutku se javlja da gori na više lokacija u Kokotima, Barutani, Lješankoj nahiji, Kučima... Sada je situacija pod konrolom, a u gašenju požara pomaže i helikopter iz Srbije", rekao je Bojanović.

Strahuje da je pred njima besana noć jer se očekuje jačanje vjetra.