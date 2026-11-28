Prema rješenju Vrhovnog suda, pritvor Tanaskovskom može trajati najduže do 27. januara 2027. godine, a Trifunoviću i Suiću do 29. januara iste godine.

Izvor: Uprava policije

Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još tri mjeseca pritvor Andreju Tanaskovskom, Nedeljku Trifunoviću i Saši Suiću, koji se sumnjiče za više krivičnih djela. Tanaskovski se tereti za pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana u budvanskom hotelu „Maestral“, dok se Trifunović i Suić terete za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, prenose Vijesti.

Prema rješenju Vrhovnog suda, pritvor Tanaskovskom može trajati najduže do 27. januara 2027. godine, a Trifunoviću i Suiću do 29. januara iste godine.

Predlog za produženje pritvora za još tri mjeseca podnijelo je Više državno tužilaštvo u Podgorici, prije isteka ranije određene mjere.

U obrazloženju odluke navodi se da je istraga proširena i na Vasilija Lakića i Nikolu Drecuna, zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i na Lakića i Nemanju Zurovca zbog sumnje da su pružali pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage, Tanaskovski je 7. avgusta 2025. godine, oko 18.40 časova, na bazenu hotela „Maestral“ u Pržnu pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana. Sumnja se da mu je prišao s leđa i iz pištolja ispalio više hitaca, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, nakon čega je pobjegao.

Vrhovni sud se u obrazloženju pozvao na materijalne i personalne dokaze prikupljene tokom istrage, među kojima su zapisnik o uviđaju, službene zabilješke policije, snimci video-nadzora hotelskog kompleksa, vještačenje i iskazi svjedoka.

Prema analizi snimaka sa kamera hotela „Maestral“, Kan je neposredno prije napada boravio na ležaljci pored bazena. Na snimcima je zabilježeno i kretanje napadača, koji je, prema navodima iz sudskog rješenja, prišao oštećenom, izvadio pištolj iz torbice i ispalio hice.

Nakon pucnjave napadač se udaljio trčeći, a na snimcima je zabilježeno da je tokom bjekstva pištolj držao u ruci, dok je potom odbacio peškir i nastavio prema izlaznoj rampi hotelskog kompleksa.

U sudskom rješenju navodi se i da je vještak medicinske struke Nemanja Radojević, analizirajući fotografije i zaustavljene kadrove sa snimaka nadzornih kamera, zaključio da osoba sa snimaka ima opšte i specifične antropološke karakteristike koje odgovaraju Tanaskovskom, prenose Vijesti.

Oštećeni Marko Ljubiša Kan ispričao je da je 7. avgusta 2025. godine, kao i obično, došao u hotel „Maestral“ i smjestio se na ležaljku pored prijatelja.

Nakon desetak minuta izgubio je vid, a potom djelimično i sluh, kada je shvatio da je pogođen iz vatrenog oružja. Nakon ukazane prve pomoći prevezen je u Opštu bolnicu u Kotoru, a potom u bolnicu u Risnu, gdje je proveo pet dana na liječenju.

Kan je naveo da nije primijetio da ga neko prati, da se nije osjećao ugroženo i da ne zna ko bi imao razlog da ga liši života. Takođe je kazao da ne poznaje Tanaskovskog i da nije vidio osobu koja ga je ranila.

U obrazloženju rješenja navodi se i iskaz Tanaskovskog, koji nije sporio da je pucao na Kana, ali je tvrdio da mu namjera nije bila da ga ubije, već da ga rani.

Prema njegovim navodima, nekoliko sedmica prije napada došao je u Crnu Goru i preko grupe na aplikaciji „Signal“ stupio u kontakt sa nepoznatim osobama. U grupu ga je, kako je ispričao, uključio prijatelj Marko Popovski, koji se nalazi u zatvoru.

Od članova grupe dobijao je poruke da ode u hotel „Maestral“ i ubije Kana, uz obećanje da će za to biti plaćen.

Tanaskovski je naveo da mu je 2. avgusta na parkingu hotela nepoznati muškarac iz bordo automobila marke „Citroen“ predao pištolj i lažna dokumenta, uz informaciju da mu je smještaj obezbijeđen. U hotel se prijavio koristeći lažnu ličnu kartu i tamo boravio nekoliko dana.

Kako je ispričao istražiteljima, članovi grupe obavijestili su ga da će se Kan narednih dana nalaziti u „Maestralu“, ali mu nijesu precizirali kada će doći.

Nakon napada pobjegao je sa mjesta događaja, a potom članovima grupe poslao svoju lokaciju. Ubrzo je po njega došao nepoznati muškarac i odvezao ga do lokacije koju nije poznavao, gdje mu je ostavljeno uputstvo za skrivanje u stanu.

Tanaskovski je tvrdio da se u tom stanu skrivao nekoliko mjeseci, dok su mu nepoznate osobe ispred vrata ostavljale hranu i garderobu. Kasnije je, prema njegovom iskazu, prebacivan na druge lokacije.

Istražiteljima je kazao i da je pištolj kojim je pucao na Kana bacio sa litice u more na području Budve, ali da ne zna tačno mjesto na kojem je to uradio, prenose Vijesti.

„Pojasnio je da ga je ranio iz pištolja koji je dobio sa dva hica, da je htio samo da ga rani, ističući da se po snimku vidi da je neiskusan“, navodi se, između ostalog, u rješenju Vrhovnog suda.