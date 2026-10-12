Šćepanović je kazao kako postoji osnovana sumnja da su navedene osobe izvršile krivična djela čija je nadležnosti zasnovana za sada u Višem državnom tužilaštvu.

Izvor: Skupština Crne Gore/F. Burzanović

Međunarodno tražena lica Andrej Tanaskovski, Nikola Drecun i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od otkrivenih štek-stanova u kojem je pronađen arsenal oružja, kazao je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.



"U nastavku aktivnosti koje su krajem jula ove godine preduzete u odnosu na visokorizične organizovane kriminalne grupe, a koje su rezultirale: lišenjem slobode državljanina Republike Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprava, a potom lišenje slobode još tri lica – N. M. iz Nikšića, kao i N. T. (49) i S. S. (40) iz Herceg Novog – te lociranjem štek-stanova u Herceg Novom, u kojima su pronađeni arsenal vatrenog oružja, uključujući snajperske i automatske puške, ručni raketni bacač granata, silikonska maska, municija i eksplozivna sredstva, i drugo vatreno oružje, sumnjamo da smo osujetili namjere kriminalnih struktura, a uzimajući u obzir količinu, vrstu i namjenu istog sa kojim su raspolagali - spriječili izvršenje teških krivičnih djela i direktno doprinijeli očuvanju stabilnosti", rekao je Šćepanović na konferenciji za medije.

Kazao je da su u daljim policijsko-tužilačkim aktivnostima identifikovana i procesuirane ranije poznate, kao i nove osobe, članovi iste visokorizične OKG: A.T. (2007. godište); N. Z. iz Herceg Novog (1997); V. L. iz Herceg Novog (2003) i Nikola Drecun (1993), međunarodno traženo lice osumnjičeno za izvršenje najtežih krivičnih djela, pišu Vijesti.

Šćepanović je kazao kako postoji osnovana sumnja da su navedene osobe izvršile krivična djela čija je nadležnosti zasnovana za sada u Višem državnom tužilaštvu.

"Sumnja se da su N. Z. i V. L., koji se nalaze u pritvoru zbog sumnje da su izvršili krivična djela usmjerena protiv policijskih službenika, i nad kojima su sprovodili mjere kontranadzora, pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju međunarodno traženim licima Andreju Tanaskovskom, Nikoli Drecunu i Milošu Medenici, koji su zajedno boravili u jednom od otkrivenih štek-stanova u kojem je pronađen arsenal oružja, te pružali podršku drugim članovima OKG", rekao je Šćepanović.

"Uprava policije osnovano sumnja da djelovanjem članova OKG, među kojima se nalaze i identifikovana lica, koja u strateškom kriminalnom opredjeljenju usmjerenom na izvršenju krivičnih djela protiv života i tijela, kao i zloupotreba droga, aktivnosti dodatno usmjeravaju i na hibridno djelovanje, plasiranje dezinformacija, sprovođenje propagande, ličnu diskreditaciju nosilaca ključnih funkcija u borbi protiv kriminala, kao i na stvaranje osjećaja nesigurnosti i nepovjerenja javnosti u institucije sistema", dodao je on.

Kazao je da, prema operativnim i obavještajnim saznanjima, te aktivnosti koordinira visokopozicionirani član jedne OKG za kojim je raspisana međunarodna potjernica, a koji je "u kriminalnim aktivnostima povezan sa pripadnicima različitih interesnih struktura, profesija i grupa."

"Razumjećete da u ovom trenutku ne mogu javnosti saopštiti više detalja, ali će naše aktivnosti biti usmjerene na sveobuhvatno sprovođenje izviđajnih mjera i radnji, preciznu identifikaciju svih povezanih lica, kao i lica koja, posredstvom međunarodno traženog lica Miloša Medenice, organizuju i plasiraju maliciozne i lažne informacije s ciljem diskreditacije nosilaca najviših funkcija. Uprava policije, u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja koordinisane aktivnosti na identifikaciji i razbijanju kriminalnih mreža", rekao je Šćepanović, prenose Vijesti.