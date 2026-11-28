Neobična situacija na meču San Antonija i L.A. Lejkersa gde je jedan navijač hteo da bije Luku Dončića kada je prišao njegovoj ženi.

Izvor: Twitter/@UnderdogNBA

Dok je Luka Dončić izlazio sa terena i kretao se ka svlačionici, bacio je znojnicu sa ruke u pravcu jedne navijačice iz prvog reda. Kada je čuo da joj nije potrebna, vratio se po nju. Međutim, kada je prišao, suprug navijačice odgurnuo ga je s leđa, nakon čega je nastala gužva na terenu.

U čitavu situaciju umiješali su se članovi Lejkersa, koji su ih razdvajali, dok su reagovali i članovi stručnog štaba San Antonija, spriječivši veći incident koji bi pokvario veče i odličnu utakmicu koju su odigrala dva tima.

Pogledajte incident:

Luka Doncic flung an elbow band at fan, then turned around to get it back…The fans husband was offended and shoved Luka.What is going on?? https://t.co/qRu2ZMrBhw — Legion Hoops (@LegionHoops)November 28, 2026



Pogledajte i iz drugog ugla kako je izgledao incident:

someone had something to say to Luka https://t.co/PHCaMQWOgo — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)November 28, 2026

Luka Dončić je nakon utakmice na konferenciji za medije pokušao da smiri situaciju i objasni šta se dogodilo.

„Na skoro svakoj utakmici bacim znojnicu ka navijačima. Čuo sam da je ne želi, pa sam se vratio po nju, a onda me je on gurnuo i dao sam je nekom drugom. To je to“, rekao je Slovenac.

Šta se desilo na meču?

San Antonio je u dramatičnoj završnici savladao Los Anđeles Lejkerse rezultatom 99:96 i obezbijedio plasman dalje u NBA kupu. To nije pošlo za rukom ni Dončićevom timu, ali ni Denveru Nikole Jokića.

Dončić je i ovoga puta odigrao sjajnu utakmicu, završivši je sa 31 poenom, šest skokova i osam asistencija. Posebno je bio uspješan u šutu za dva poena (13/18), dok je za tri poena imao veoma loš učinak, pogodivši samo jedan od 13 pokušaja.

U redovima San Antonija Viktor Vembanjama bio je drugi strijelac ekipe sa 25 poena i 16 skokova, dok je Kesl postigao poen više (26), uz devet asistencija.

NBA rezultati 28. novembar: