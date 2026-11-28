Hrvatska košarkaška reprezentacija ostvarila je veliku pobjedu protiv Poljske i plasirala se na Svjetsko prvenstvo posle dugih 13 godina.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Max Vincen / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Hrvatske pobijedila je Poljsku u gostima 80:69 i plasirala se na Svjetsko prvenstvo prvi put od 2014. godine.

Hrvati su ostvarili istorijsku pobjedu bez svojih zvijezda iz NBA lige, Ivice Zupca, Marija Hezonje i Karla Martkovića. Ovo je sastav koji je odveo reprezentaciju na Mundobasket 2027. u Kataru: Džejlin Smit, Dominik Mavra, Roko Badžim, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Niko Šare, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Lovro Mazalin, Danko Branković.

Propustili su Hrvati Mundobasket 2019. godine u Kini, kao i turnir 2023. na Filipinima, u Japanu i Indoneziji, pai posljednji Eurobasket, 2025. Tom teškom periodu došao je kraj dva kola prije kraja kvalifikacija za SP, paće preostale utakmice Hrvatska odigrati bez takmičarskog značaja - protiv Holandije 30. novembra i Poljske 28. februara.

U duelu protiv hrvatskog stručnjaka Igora Miličića, selektora Poljske, izabranici selektora Tomislava Mijatovića ostvarili su osnovni cilj i narednog leta će od 27. avgusta do 12. septembra biti među 32 najbolje ekipe sveta u Kataru.

Hrvati su se kvalfikovali dominantno, pobijedivši u svim utakmicama osim na gostovanju Njemačkoj, gdje su u martu izgubili u produžetku.



