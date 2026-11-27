Prema navodima Višeg državnog tužilaštva, on i još dvije osobe sumnjiče se da su uz prijetnju vatrenim oružjem ukrali 372.750 eura.

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Njemačka je izručila Crnoj Gori državljanina Srbije Lazara Mijailovića, koji je u toj državi bio uhapšen na osnovu potjernice podgoričke kancelarije Interpola, kao jedan od osumnjičenih za pljačku u budvanskom "Megamarketu".

Više državno tužilaštvo mu je odredilo zadržavanje do 72 sata i podnijelo predlog da se ranije donijeto rješenje o određivanju pritvora ostavi na snazi, zbog opasnosti od bjekstva.

"U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, formiranom povodom krivičnog djela razbojništvo izvršenog 8. avgusta 2026. godine u objektu 'M' u Budvi, okrivljeni L.M., državljanin Republike Srbije, izručen je Crnoj Gori iz Savezne Republike Njemačke, nakon što je lišen slobode na osnovu raspisane potjernice. Protiv okrivljenih L.M. i D.M. ovo tužilaštvo je 21. septembra 2026. godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela razbojništvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Okrivljenima se stavlja na teret da su 8. avgusta 2026. godine, u večernjim časovima, zajedno sa još jednim, za sada neidentifikovanim licem, u objektu 'M.' u Budvi, uz prijetnju vatrenim oružjem radniku obezbjeđenja i zaposlenoj u objektu, oduzeli novac u ukupnom iznosu od 372.750 eura", podsjeća Više državno tužilaštvo u saopštenju.

Prethodno je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, postupajući po predlogu tog tužilaštva, 22. septembra odredio pritvor okrivljenima i naredio raspisivanje potjernice, budući da su se nalazili u bjekstvu.

"Nakon izručenja Crnoj Gori, okrivljeni L.M. saslušan je u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 časa. Istog dana, ovo tužilaštvo podnijelo je sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici predlog da se ranije donijeto rješenje o određivanju pritvora ostavi na snazi, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva", piše u saopštenju.