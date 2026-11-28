Nikola Jokić je briljirao protiv Jute, ali Denver ispada iz NBA kupa zbog lošije koš-razlike.

Izvor: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić drastično je popravio formu od početka sezone, što se odražava i na rezultate Denvera. Tako su Nagetsi prethodne noći savladali Jutu (120:107), ali im taj rezultat neće pomoći u NBA kupu, iz kojeg su ispali zbog nešto lošije koš-razlike.

Na gostovanju u Solt Lejk Sitiju, Denver je do pobjede došao tek u završnici, nakon što je serijom 11:0 nadoknadio zaostatak od pet poena koji je imao domaćin. Može se reći da je ključnu ulogu u tome imao kanadski košarkaš Džamal Marej, koji igra sezonu života.

Kako je odigrao Jokić?

Nikola Jokić završio je meč sa 17 poena, 15 asistencija i devet skokova, pa mu je samo jedan skok nedostajao za novi tripl-dabl. Upisao je i dvije ukradene lopte, uz svega dvije izgubljene. Ipak, šut ga nije služio kao inače. Iz igre je pogodio sedam od 19 pokušaja, a zanimljivo je da je većinu šuteva za dva poena promašio, dok je za tri poena bio veoma uspješan (2/3).

Jusuf Nurkić, kojem je ovo bio debi u sezoni nakon povrede, nije uspio da zaustavi Jokića. Meč je završio sa pet poena za 17 minuta na parketu, ali je upisao čak 11 asistencija i šest skokova.

Nikola Jokić protiv Jute Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Najbolji strelac Denvera bio je pomenuti Marej sa 36, dok su solidne mečeve odigrali i Braun (20 poena) i Kem Džonson (14). U ekipi Jute prednjačio je Kijonte Džordž sa 25, Naredni meč Denver igra protiv Toronta u nedelju, a istog dana Juta će dočekati Finiks.

THE NBA CUP QUARTERFINALS ARE SET Which teams will advance out of the first KO round? https://t.co/2Heplj71vr — Yahoo Sports (@YahooSports)November 28, 2026



Nažalost po Denver, ne nastavlja dalje takmičenje u NBA kupu, zbog slabije koš-razlike u poretku drugoplasiranih.

NBA rezultati 28. novembar: