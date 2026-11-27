Nakon prikupljanja obavještenja i konsultacija sa tužiocem, osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda.

Izvor: Uprava policije

Podgorička pilicija uhapsila je V.V (49), zbog sumnje da je na štetu ženske osobe izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.

“On je, kako se sumnja, 20. novembra godine, u ugostiteljskom objektu u naselju Gornja Gorica u Podgorici, staklenom čašom gađao i pogodio oštećenu žensku osobu nanoseći joj tešku tjelesnu povredu u vidu frakture nosne kosti i maksilarnog sinusa”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako su kazali, policija je, odmah po prijavi, preduzela mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i rasvjetljavanju događaja.

“O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se od V.V. prikupe obavještenja na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Izjave su u policijskim prostorijama uzete i od više drugih lica, a preduzete su i druge policijsko – tužilačke aktivnosti”, naveli su iz policije.

“Nakon sagledavanja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama V.V. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se V.V. uhapsi”, zaključuju u policiji.