Nakon prikupljanja obavještenja i konsultacija sa tužiocem, osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda.
Podgorička pilicija uhapsila je V.V (49), zbog sumnje da je na štetu ženske osobe izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.
“On je, kako se sumnja, 20. novembra godine, u ugostiteljskom objektu u naselju Gornja Gorica u Podgorici, staklenom čašom gađao i pogodio oštećenu žensku osobu nanoseći joj tešku tjelesnu povredu u vidu frakture nosne kosti i maksilarnog sinusa”, saopštila je Uprava policije (UP).
Kako su kazali, policija je, odmah po prijavi, preduzela mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i rasvjetljavanju događaja.
“O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se od V.V. prikupe obavještenja na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Izjave su u policijskim prostorijama uzete i od više drugih lica, a preduzete su i druge policijsko – tužilačke aktivnosti”, naveli su iz policije.
“Nakon sagledavanja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama V.V. stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i naložio da se V.V. uhapsi”, zaključuju u policiji.