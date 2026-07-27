Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapšen je i Neno Marković (34) iz Nikšića.

Izvor: Uprava policije

Službenici Uprave policije uhapsili su u Nikšiću Andreja Tanaskovskog (19), državljanina Sjeverne Makedonije za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica NCB Interpola Podgorica zbog sumnje da je u avgustu prošle godine u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana. Zbog sumnje da mu je pomagao u skrivanju, lisice su stavljene i Nenu Markoviću (34) iz Nikšića.

Iz Uprave policije saopšteno je da su pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala, sproveli ciljanu akciju u kojoj je pronađen i uhapšen Tanaskoviski, za kojeg policija navodi da je pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe.

„Preduzimajući aktivnosti na lociranju izvršilaca najtežih krivičnih djela i članova organizovanih kriminalnih grupa, službenici Uprave policije su Andreja Tanaskovskog locirali u jednom iznajmljenom objektu na području prigradskog naselja u Nikšiću, gdje je lišen slobode“, navodi se u saopštenju.

Izvor: Uprava policije

Policija podsjeća da je za Tanaskovskim raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela „Maestral“ u Budvi, pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana (56), kojeg označavaju kao člana suprotstavljene kriminalne grupe.

Prema navodima istrage, osumnjičeni je tom prilikom ispalio dva hica iz vatrenog oružja prema Kanu, koji je zadobio povrede glave.

Pored krivičnog djela pokušaja ubistva, Tanaskovski se sumnjiči i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za falsifikovanje isprave.

„Kako se sumnja, A.T. je tokom planiranja i pripremnih radnji, radi infiltracije i sprovođenja kriminalnih aktivnosti, koristio falsifikovanu ličnu kartu na ime J.G., državljanina Republike Srbije, na osnovu koje je boravio u jednom hotelskom objektu u svojstvu gosta“, saopštila je policija.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, uhapšen je i Neno Marković (34) iz Nikšića.

Policija sumnja da je Marković počinio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, jer je, kako navode, pružanjem pomoći i stvaranjem uslova omogućio Tanaskovskom da izbjegne otkrivanje i hapšenje.

Iz Uprave policije poručili su da nastavljaju intenzivne operativne i obavještajne aktivnosti usmjerene na pronalaženje međunarodno traženih osoba osumnjičenih za najteža krivična djela i organizovani kriminal.