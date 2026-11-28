Nikola Jokić više ne plaši protivničke igrače kada ostane na šutu za tri poena i najbolji dokaz za to je "provociranje" Jusufa Nurkića i njegovih saigrača. Ali, bilo je to uzalud.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći veoma dobru utakmicu i predvodio Denver do pobjede na gostovanju Juti (120:107). Utisak je da Jokić podiže formu iz meča u meč. Dobio je i nagradu za najboljeg igrača Zapadne konferencije prethodne sedmice, ali je nešto lošiji šut, koji ga je pratio u prvim utakmicama sezone, ostavio traga.

Tako se već na početku meča vidjelo kako igrači Jute „provociraju“ Jokićev šut za tri poena, pošto su njegovi dosadašnji procenti bili izuzetno loši, daleko ispod nivoa na kojem smo ga gledali prethodne dvije sezone.

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić sam kao duh šutira za tri poena Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Šutirao je sa manje od 25 odsto uspješnosti u jednom trenutku, za razliku od ukupnih 40 odsto u prethodne dvije sezone, pa su protivnički igrači počeli da mu ostavljaju više prostora i ne izlaze na njega kada ostane sam. Već na početku meča protiv Jute vidjeli smo kako su se svi sklonili od njega, a prvi je to učinio njegov direktni čuvar Jusuf Nurkić. Ipak, Jokić je „namjestio ruku“ i iskoristio ukazanu priliku, pogodivši dva od tri šuta za tri poena.

Nikola Jokić protiv Jute Izvor: YouTube/Denver Nuggets

S obzirom na to da se i procenti šuta za tri poena popravljaju, pitanje je da li će ubuduće smjeti ovo da rade protivnički igrači, pošto to Jokić i te kako može da kazni - kada je u formi i kada mu povreda ne pravi problem.

Nikola Jokić je inače meč završio sa 17 poena, 15 asistencija i devet skokova, što će reći da mu je tek jedna uhvaćena lopta falila za novi tripl-dabl. Imao je i dve ukradene lopte i svega dvije izgubljene. Šutirao je inače 7/19 iz igre, a daleko lošije ga je šutio šut za dva nego za tri.

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