Ističe da je prvobitno izrečena disciplinska mjera od 14 dana istekla, ali da je Milošević i dalje u samici bez određenog roka, te traži reakciju međunarodnog tijela.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U svojstvu branioca okrivljenog Marija Miloševića, advokat Miloš Vuksanović obratio se ​Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), ukazujući da se njegov branjenik nalazi u samici oko 68 dana.

"Moj branjenik se, prema stanju na dan sastavljanja ovog dopisa, nalazi u samici – kaznenoj ćeliji već oko 68 dana, i to 23 sata dnevno, u prostoriji bez prozora i dnevnog svjetla i bez odgovarajuće ventilacije. U ćeliji najprije nije bilo grijanja, a nakon što se moj branjenik na to javno požalio, grijanje je pojačano toliko da je boravak u njoj ponovo neizdrživ. Pritom je riječ o licu u pritvoru, koje uživa pretpostavku nevinosti. Domaći mehanizmi zaštite nijesu dali rezultat, odnosno predsjednik Višeg suda u Podgorici, iako dva puta pisano upozoren, nije obišao pritvorenika, već je samo proslijedio odgovor zatvorske uprave.​ Smatram da ovakvo postupanje, zbog trajanja i uslova, dostiže prag nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i ozbiljno ugrožava fizičko i psihičko zdravlje mog branjenika", navodi se u dopisu koji je Vuksanović uputio CPT-u, a u koji je "Dan" imao uvid.

Ističe i da uslovi u kojima boravi neposredno ugrožavaju pravo njegovog branjenika na pravično suđenje.

Advokat u dopisu podsjeća da je ​Mario Milošević u pritvoru po odlukama Višeg suda u Podgorici i da se protiv njega vode tri izuzetno složena krivična postupka za najteža krivična djela, od kojih su u dva postupka zaprijećene kazne zatvora do 40 godina.

"Dakle, riječ je o postupcima u kojima se odlučuje o njegovoj slobodi za period koji praktično može predstavljati ostatak njegovog života, zbog čega pravo na odbranu mora biti obezbijeđeno u svom punom, stvarnom i djelotvornom obimu, a ne samo formalno. Napominjem da se u postupku pred sudijom Nadom Rabrenović brani sam, bez branioca.​ Dana 18.9.2026. godine u Istražnom zatvoru Podgorica, tokom posjeta, došlo je do fizičkog incidenta između mog branjenika i drugog pritvorenika. Odbrana ne osporava pravo zatvorske uprave da nakon incidenta preduzme srazmjernu bezbjednosnu mjeru. Osporava se trajanje, uslovi i odsustvo stvarne kontrole te mjere", ističe advokat.

​Nakon incidenta, Miloševiću je izrečena disciplinska mjera samice u trajanju od 14 dana, koja je, kako je pojašnjeno u dopisu, davno istekla, ali je on i dalje u istoj samici – kaznenoj ćeliji, piše "Dan".

"Prema odgovoru direktora UIKS-a, njegov smještaj traje "do donošenja nove bezbjednosne procjene", dakle bez određenog roka i bez navedenog mehanizma periodične provjere.​ Posljedice po zdravlje su već vidljive. Moj branjenik je na ročištu 9.11.2026. izjavio pred sudom da trpi fizičke i psihičke posljedice i da nije sposoban da prati ročište, pa je ročište odloženo. Na ročištu 23.11.2026. odbrana je predložila psihijatrijsko posmatranje radi utvrđivanja da li je uopšte sposoban da prati suđenje.​ Ovakvi uslovi praktično mu onemogućavaju pripremu odbrane u tri složena postupka, uključujući i postupak u kojem se brani sam. U ćeliji bez dnevnog svjetla, u kojoj je najprije bilo hladno, a sada je nepodnošljivo toplo, 23 sata dnevno, nije moguće ozbiljno proučavati obimne spise, analizirati dokaze, pripremati pitanja za svjedoke, izjašnjenja i dokazne predloge. Navod UIKS-a da mu je obezbijeđen laptop ne mijenja tu činjenicu, jer posjedovanje uređaja ne znači i stvarnu mogućnost da se na njemu radi", naglašava Vuksanović.

Podsjeća da CPT u svom 21. opštem izvještaju (CPT/Inf(2011)28) preporučuje da disciplinska samica ne traje duže od 14 dana za jedan prekršaj i da se izbjegavaju uzastopne mjere, a da je njegov branjenik u samici gotovo pet puta duže od tog praga.​​