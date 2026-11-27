Ističe da je prvobitno izrečena disciplinska mjera od 14 dana istekla, ali da je Milošević i dalje u samici bez određenog roka, te traži reakciju međunarodnog tijela.
U svojstvu branioca okrivljenog Marija Miloševića, advokat Miloš Vuksanović obratio se Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), ukazujući da se njegov branjenik nalazi u samici oko 68 dana.
"Moj branjenik se, prema stanju na dan sastavljanja ovog dopisa, nalazi u samici – kaznenoj ćeliji već oko 68 dana, i to 23 sata dnevno, u prostoriji bez prozora i dnevnog svjetla i bez odgovarajuće ventilacije. U ćeliji najprije nije bilo grijanja, a nakon što se moj branjenik na to javno požalio, grijanje je pojačano toliko da je boravak u njoj ponovo neizdrživ. Pritom je riječ o licu u pritvoru, koje uživa pretpostavku nevinosti. Domaći mehanizmi zaštite nijesu dali rezultat, odnosno predsjednik Višeg suda u Podgorici, iako dva puta pisano upozoren, nije obišao pritvorenika, već je samo proslijedio odgovor zatvorske uprave. Smatram da ovakvo postupanje, zbog trajanja i uslova, dostiže prag nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i ozbiljno ugrožava fizičko i psihičko zdravlje mog branjenika", navodi se u dopisu koji je Vuksanović uputio CPT-u, a u koji je "Dan" imao uvid.
Ističe i da uslovi u kojima boravi neposredno ugrožavaju pravo njegovog branjenika na pravično suđenje.
Advokat u dopisu podsjeća da je Mario Milošević u pritvoru po odlukama Višeg suda u Podgorici i da se protiv njega vode tri izuzetno složena krivična postupka za najteža krivična djela, od kojih su u dva postupka zaprijećene kazne zatvora do 40 godina.
"Dakle, riječ je o postupcima u kojima se odlučuje o njegovoj slobodi za period koji praktično može predstavljati ostatak njegovog života, zbog čega pravo na odbranu mora biti obezbijeđeno u svom punom, stvarnom i djelotvornom obimu, a ne samo formalno. Napominjem da se u postupku pred sudijom Nadom Rabrenović brani sam, bez branioca. Dana 18.9.2026. godine u Istražnom zatvoru Podgorica, tokom posjeta, došlo je do fizičkog incidenta između mog branjenika i drugog pritvorenika. Odbrana ne osporava pravo zatvorske uprave da nakon incidenta preduzme srazmjernu bezbjednosnu mjeru. Osporava se trajanje, uslovi i odsustvo stvarne kontrole te mjere", ističe advokat.
Nakon incidenta, Miloševiću je izrečena disciplinska mjera samice u trajanju od 14 dana, koja je, kako je pojašnjeno u dopisu, davno istekla, ali je on i dalje u istoj samici – kaznenoj ćeliji, piše "Dan".
"Prema odgovoru direktora UIKS-a, njegov smještaj traje "do donošenja nove bezbjednosne procjene", dakle bez određenog roka i bez navedenog mehanizma periodične provjere. Posljedice po zdravlje su već vidljive. Moj branjenik je na ročištu 9.11.2026. izjavio pred sudom da trpi fizičke i psihičke posljedice i da nije sposoban da prati ročište, pa je ročište odloženo. Na ročištu 23.11.2026. odbrana je predložila psihijatrijsko posmatranje radi utvrđivanja da li je uopšte sposoban da prati suđenje. Ovakvi uslovi praktično mu onemogućavaju pripremu odbrane u tri složena postupka, uključujući i postupak u kojem se brani sam. U ćeliji bez dnevnog svjetla, u kojoj je najprije bilo hladno, a sada je nepodnošljivo toplo, 23 sata dnevno, nije moguće ozbiljno proučavati obimne spise, analizirati dokaze, pripremati pitanja za svjedoke, izjašnjenja i dokazne predloge. Navod UIKS-a da mu je obezbijeđen laptop ne mijenja tu činjenicu, jer posjedovanje uređaja ne znači i stvarnu mogućnost da se na njemu radi", naglašava Vuksanović.
Podsjeća da CPT u svom 21. opštem izvještaju (CPT/Inf(2011)28) preporučuje da disciplinska samica ne traje duže od 14 dana za jedan prekršaj i da se izbjegavaju uzastopne mjere, a da je njegov branjenik u samici gotovo pet puta duže od tog praga.