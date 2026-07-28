Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo zadržavanje Andreju Tanaskovskom zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu Marka Ljubiše Kana, krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i krivično djelo falsifikovanje isprave.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Okrivljenom se stavlja na teret da je 7. avgusta 2025.godine, u Budvi, pokušao da liši života oštećenog M.Lj.K. na način što je prišao oštećenom sa leđa i iz vatrenog oružja - pištolja, koji je držao i nosio bez odobrenja na javnom mjestu, ispalio više hitaca u pravcu oštećenog i nanio mu tom prilikom teške i po život opasne tjelesne povrede. Pored navedenog, okrivljeni se trereti i za izvršenje krivičnog djela falsifikovanje isprave", saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

Devetnaestogodišnji državljanin Sjeverne Makedonije uhapšen je juče u Nikšiću u akciji crnogorske policije.

Tanaskovski je slobode lišen u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan, a osim njemu, policajci su lisice na ruke stavili i Nikšićaninu Nenu Markoviću, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju.