Tužilaštvo sprovodi i finansijski izviđaj kako bi utvrdilo porijeklo imovine za koju se sumnja da je stečena kriminalnom aktivnošću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bjelopoljac Denis Hele Durović, koji se decenijama povezuje sa klanom Nasera Keljmendija i Darka Šarića, obuhvaćen je istragom Specijalnog državnog tužilaštva koje ga sumnjiči da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja se bavila švercom droge.

Istraga SDT-a pokrenuta je protiv još četiri osobe - Dada Ćosovića, Seada Hota, Džemala Durovića i Vaska Ljujića, kojima se na teret stavlja članstvo u kriminalnoj organizaciji, a protiv dvojice Durovića, Ćosovića i Ljujića i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, prenose "Vijesti".

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) po nalogu SDT-a privremeno su blokirali vrijednu imovinu Denisa Hela Durovića u Bijelom Polju - kompleks vila sa bazenima iznad grada u naselju Loznice, kao i više objekata u Bijelom Polju.

Riječ je o milionski vrijednoj imovini, za koju se vjeruje da je stečena na nezakonit način.

U saopštenju se navodi da je protiv okrivljenih pokrenut i finansijski izviđaj, u toku kojeg je SDT donio naredbu kojom je zabranio raspolaganje brojnim vrijednim nepokretnostima i raspolaganje i korišćenje novčanih sredstava na računima u bankama u većim iznosima, jer postoji sumnja da su stečeni kriminalnom aktivnošću.

Denis Hele Durović više od dvije decenije u policijskim dokumentima označen je kao bezbjednosno - interesantno lice kao i da u kriminalnim poslovima usko sarađuje sa klanom Keljmendija i Darka Šarića.

U vrijeme međunarodne operacije "Balkanski ratnik", koja je pokrenuta u jesen 2009. godine, policija je u potrazi za Darkom Šarićem pretresla kompleks vila Durovića, njegov hotel u centru grada, ali tada nije uhapšen Pljevljak koji se nalazio na potjernici Interpola.

U maju 2010. godine, Denis-Hele Durović preživeo je rafale kada je u blizini njegove kuće organizovana sačekuša i na džip u kojem se nalazio ispaljeno 18 metaka iz automata.

Napadač sakriven u šipražju pored puta, pucao je na automobil Durovića, koji je tokom napada dodao gas, a potom sletio s puta niz strminu od tridesetak metara.

Bjelopoljski biznismen Denis Hele Durović vlasnik je preduzeća "The Lord of Ring", a u dosijeima bezbjednosnih službi još prije 20 godina zaveden je kao BIL osoba koja svoje kriminalne aktivnosti obavlja "uglavnom u inostranstvu”.