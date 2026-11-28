Paris Fjuri je povukla svoju izjavu o mentalnom zdravlju supruga Tajsona Fjurija, što je dovelo do izmjene dokumentarca na Netfliksu. Demantovala je da on ima šizofreniju i bipolarni poremećaj, za razliku od njene prvobitne tvrdnje.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Paris Fjuri, supruga bivšeg svjetskog šampiona u teškoj kategoriji Tajsona Fjurija, izjavila je da njen suprug nikada nije imao dijagnozu šizofrenije, nekoliko dana nakon što je u najavi Netfliksovog dokumentarca o bokseru govorila o njegovom navodnom oboljenju.

„Želim da pojasnim izjavu koju sam dala u prvobitnoj verziji dokumentarca o Tajsonu Fjuriju. Prisjetila sam se razgovora od prije mnogo godina, kada smo govorili o Tajsonovom stanju i upotrijebila sam riječ 'šizofreničar'“, navela je Paris u saopštenju koje je Netfliks dostavio CNN-u.

Dodala je da je Tajson pokazivao određene simptome povezane sa šizofrenijom, ali da nema taj poremećaj i da mu nikada nije postavljena takva dijagnoza, uprkos tome što je u najavi dokumentarca navedeno suprotno.

„Mentalno zdravlje je složeno pitanje i nije uvijek lako pronaći prave riječi, naročito kada kroz sve to prolazite sa osobom koju volite“, navela je ona.

Dokumentarac izmijenjen prije objavljivanja

Vidi opis Supruga Tajsona Fjurija promenila priču u zadnji čas: Netfliks morao da hitno mijenja dokumentarac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: EPA-EFE/ALI HAIDER Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: STR/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Paris Fjuri istakla je da je ponosna na supruga zbog spremnosti da otvoreno govori o svojim problemima u dokumentarcu, te zahvalila svima koji su pružili podršku njihovoj porodici.

Netfliks je potvrdio da je dokumentarac izmijenjen nakon što je porodica dostavila dodatne informacije o zvaničnoj dijagnozi Tajsona Fjurija.

„Nakon novih informacija koje je porodica podijelila u vezi sa zvaničnom dijagnozom Tajsonovog mentalnog zdravlja, sarađivali smo sa njima na izmjeni dokumentarca prije njegovog objavljivanja“, navela je kompanija.

"Isečen" govor Fjurijeve supruge

Izvor: Instagram/parisfury1

Dokumentarni film „Tajson Fjuri“, koji je u petak objavljen na Netfliksu, prikazuje višegodišnju borbu britanskog boksera sa problemima mentalnog zdravlja i zavisnošću. Netfliks je u ponedjeljak objavio djelove razgovora iz dokumentarca u kojima Paris Fjuri govori o tome koliko joj je bilo teško da prihvati da njen suprug ima šizofreniju.

Međutim, taj dio razgovora nije prikazan u konačnoj verziji filma.

Kako su ranije prenijeli CNN i BBC, Fjuri je u dokumentarcu otkrio da su mu dijagnostikovani šizofrenija i bipolarni poremećaj nakon što je 2015. godine osvojio titulu svjetskog šampiona pobjedom nad ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.

Bivši svjetski šampion u filmu govori da je čuo glasove u glavi koji su mu prijetili da će povrijediti njega i njegovu porodicu. Zbog pogoršanog psihičkog stanja, u junu 2016. godine završio je u bolnici, nakon sumnje da je doživio srčani udar.

„Riječima ne mogu da opišem tamu u kojoj sam se nalazio. Bilo je kao da živim u samom paklu. Mislio sam da ću završiti u zaključanoj sobi sa obloženim zidovima, i to me je veoma plašilo“, rekao je Fjuri.

Čuo glasove sa radija, molio suprugu da ga izvede

Britanski bokser prisjetio se i da je tokom boravka u bolnici čuo glasove sa radija koji su mu se obraćali, kao i da je molio suprugu Paris da ga izvede iz bolnice, jer je vjerovao da ga traži tajno društvo Iluminati.

Naveo je da je pomoć potražio od psihijatra u Londonu, nakon čega mu je, poslije niza razgovora i procjena, dijagnostikovana šizofrenija.

„Bilo je toliko loše da sam čuo glasove u glavi. Nijesam mogao ni da sjedim i razgovaram sa nekim, jer sam stalno nešto čuo u svojoj glavi. Nijesam znao kome da se obratim, a niko nije znao kako da mi pomogne“, rekao je Fjuri.

Dokumentarni film, u režiji Lusi Vilkoks, prati Fjurijevu karijeru, od osvajanja titule svjetskog šampiona u teškoj kategoriji 2015. godine, preko povlačenja iz boksa, do kasnijeg povratka u ring.

(Tačno)