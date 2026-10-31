Š. K. i A. S. pritvor je prvi put određen 30. septembra, odlukom sudije za istragu, zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Hraniteljima Š. K. i A. S., koji su osumnjičeni za trgovinu ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u slučaju troje djece na Cetinju, produžen je pritvor do 28. decembra, prema nepravosnažnom rješenju Višeg suda u Podgorici. Tu informaciju Pobjedi su potvrdili iz ove sudske institucije, prenosi Pobjeda.

Odluku o produženju pritvora, pod oznakom Kv.br. 1573/26, donijelo je krivično vanraspravno vijeće 27. oktobra. Pritvor je produžen po istim zakonskim osnovima kao i prilikom prvobitnog određivanja, odnosno zbog opasnosti od uništavanja, skrivanja ili mijenjanja dokaza, uticaja na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Š. K. i A. S. pritvor je prvi put određen 30. septembra, odlukom sudije za istragu, zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Krivično vanraspravno vijeće potvrdilo je tu odluku 1. oktobra.

U posebnom predmetu, koji se odnosi na okolnosti smještaja djece u ovu hraniteljsku porodicu, Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju još nije dobilo izvještaj stručnog nadzora nad radom centara za socijalni rad.

„Do dana sačinjavanja predmetnog odgovora ovom tužilaštvu nije dostavljen izvještaj stručnog nadzora“, naveli su iz ODT-a u odgovoru Pobjedi od 30. oktobra.

S druge strane, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije saopštilo je Pobjedi 19. i 29. oktobra da su izvještaji izrađeni 9. oktobra i proslijeđeni nadležnim centrima za socijalni rad. Ipak, Ministarstvo nije odgovorilo na pitanje da li je dokumentacija dostavljena i tužilaštvu. Od izrade izvještaja do posljednjeg odgovora prošao je 21 dan.

Iz ODT-a nijesu precizirali da li su i od koga zahtijevali dostavljanje ovog izvještaja, renosi Pobjeda.

Tužilaštvo je predmet formiralo po službenoj dužnosti 6. oktobra, a on se i dalje nalazi u fazi izviđaja, što je potvrđeno i u ranijem odgovoru Pobjedi od 14. oktobra.

Pobjeda je od tužilaštva tražila informacije o dosadašnjim provjerama, kao i o tome od kojih institucija je zatražena dokumentacija. Posebno su se interesovali za upozorenja Centra za ženska prava iz 2022. godine, odgovor nadležnog centra za socijalni rad od 3. marta iste godine, kao i dokumentaciju sa konferencija slučaja.

Takođe, postavljena su pitanja da li su saslušani zaposleni i rukovodioci centara za socijalni rad, Ministarstva i inspekcije, te da li postoje osnovi sumnje da su službena lica eventualno počinila krivična djela.

Međutim, konkretne odgovore na ova pitanja nijesu dobili. Iz ODT-a su naveli da postupaju u skladu sa zakonom, dok su izostanak detaljnijih informacija obrazložili zaštitom interesa i tajnosti postupka, kao i prava maloljetnih lica. Najavili su da će javnost biti blagovremeno obaviještena o konačnoj odluci.

Policija je 29. septembra saopštila da su hranitelji uhapšeni zbog sumnje da su od januara 2022. godine zlostavljali djecu i primoravali ih da nasilje prikrivaju pred stručnim radnicima. Prema navodima policije, najstarije dijete bilo je primoravano i na rad, uz uskraćivanje prava na školovanje. Djeca su nakon toga izmještena iz porodice i zbrinuta, piše Pobjeda.

Centar za ženska prava saopštio je 30. septembra da je još u februaru i martu 2022. godine upozoravao na moguće zlostavljanje djece. Iz ove organizacije tada su podsjetili da im je nadležni centar za socijalni rad 3. marta odgovorio da su djeca tokom posjeta „svakog puta zatečena u adekvatnom stanju – uredno obučena, zbrinuta i dobrog raspoloženja“.

Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdilo je Pobjedi 6. oktobra da su Š. K. i A. S. još 2015. godine, u svojstvu roditelja, bili procesuirani zbog zlostavljanja i zanemarivanja maloljetnog lica. Ishod tog postupka nije saopšten.

Ministarstvo, međutim, tvrdi da službene zabilješke sa obilazaka porodice nijesu ukazivale na to da su djeca bila ugrožena. U dosadašnjim odgovorima nijesu objavljeni nalazi stručnog nadzora, informacije o eventualnoj odgovornosti službenika, niti podaci o odluci u vezi sa licencom hranitelja.

Na pitanja Pobjede nije odgovorio ni Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje.