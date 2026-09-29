Maloljetna lica su bila smještena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice, na osnovu rješenja Centra za socijalni rad.

Uhapšena dva lica – bračni partneri Š.K. i A.S. iz Cetinja, zbog sumnje da su počinili krivična djela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu tri maloljetna lica starosti osam, 13 i 15 godina, saopštila je policija.

Maloljetna lica su bila smještena kod osumnjičenih kao hraniteljske porodice, na osnovu rješenja Centra za socijalni rad.



"Sumnja se da je Š.K., u kontinuiranom vremenskom periodu od januara 2022. godine, na Cetinju, primjenom nasilja prema maloljetnicima narušavao duševni i tjelesni integritet oštećenih, na način što ih je, kako se sumnja, udarao šakama, drvenim predmetima i drugim podesnim sredstvima, te ih silom i prijetnjom primoravao da pred službenicima Centra za socijalni rad prikrivaju verbalno i fizičko nasilje.

On je osumnjičen i da je maloljetnika starog 15 godina, kada je imao 12 godina, koristeći teške prilike u kojima se nalazio, u cilju eksploatacije njegovog rada, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu na Cetinju. Oštećeni je, kako se sumnja, obavljao navedeni posao kako bi u zamjenu za njegovo radno angažovanje, namirio dug koji je član porodice Š.K. imao prema vlasniku ugostiteljskog objekta", naveli su u saopštenju iz UP.



Uz to, sumnja se da je Š.K., maloljetnika starog 15 godina, primoravao da obavlja teške fizičke poslove u privatnim kućama na teritoriji opštine Cetinje, pribavljajući na taj način materijalnu korist. Potom je, kako se sumnja, oštećenog, sa istim ciljem, primoravao da radi u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi, planirajući da na taj način pribavi materijalnu korist u iznosu od 1.000 eura po odrađenom mjesecu, pri čemu mu je uskraćivao pravo na školovanje, dodaju iz policije.

A.S. je, kako se sumnja, u kontinuiranom vremenskom periodu od januara 2022. godine, primjenom nasilja prema pomenutim maloljetnicima narušavala duševni i tjelesni integritet oštećenih, čiji je zakonski staratelj i sa kojima živi u porodičnoj zajednici.



"Sumnja da je A.S., zloupotrebom odnosa zavisnosti oštećenih i koristeći teške prilike u kojima su se nalazili, zajedno sa suprugom Š.K., primoravala maloljetnika starog 15 godina na prinudni rad radi sticanja materijalne koristi, dok su maloljetna lica stara osam i 13 godina primoravali da obavljaju kućne poslove i čuvaju njihovu unučad", kažu iz policije.



"Maloljetnici su, u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad, zbrinuti i smješteni na bezbjednu lokaciju, gdje im je obezbijeđena odgovarajuća zaštita i potrebna podrška", zaključili su iz UP.



