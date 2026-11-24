Apelacioni sud je ocijenio da dokazi priloženi uz optužnicu tog tužilaštva pružaju dovoljan osnov za zaključak o postojanju osnovane sumnje da je okrivljena izvršila predmetno krivično djelo na štetu svog devetogodišnjeg sina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud je, odlučujući po žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici na rješenje podgoričkog Višeg suda u Podgorici od 12. oktobra, kojim je prvobitno bilo odlučeno da nema mjesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv okrivljene C.K. zbog krivičnog djela trgovina ljudima, donio odluku kojom je preinačeno rješenje Višeg suda o obustavi postupka i potvrđena optužnica Višeg državnog tužilaštva od 1. oktobra, pišu Vijesti.

Prihvatajući žalbene navode Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Apelacioni sud je ocijenio da dokazi priloženi uz optužnicu tog tužilaštva pružaju dovoljan osnov za zaključak o postojanju osnovane sumnje da je okrivljena izvršila predmetno krivično djelo na štetu svog devetogodišnjeg sina, saopštio je podgorički Viši sud.

"Kako je navedeno u odluci drugostepenog suda, a na šta je ovo tužilaštvo osnovano ukazalo u žalbi, iz prikupljenih dokaza proizilazi da je okrivljena zloupotrijebila odnos povjerenja i zavisnosti djeteta prema roditelju, koristeći ranjivost oštećenog kao djeteta u nezavršenom razvoju, te ga u cilju prosjačenja i prinudnog rada danima izvodila da prodaje predmete na ulici i pritom ga nadgledala", piše u saopštenju.

Apelacioni sud je dodatno ukazao da se u postupku ispitivanja optužnice cijeni isključivo postojanje dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, što je Više državno tužilaštvo u Podgorici, kako su kazali, prikupljenim dokazima u potpunosti potkrijepilo, dok će konačna ocjena dokaza i krivice biti predmet glavnog pretresa.